Referendum sulla giustizia, fronte del sì: L'ex ministro Martelli a Telenord: "Nessun rischio di subordinazione del pm all’esecutivo"

La separazione delle carriere tra magistrati requirenti e giudicanti torna al centro del dibattito in vista del referendum sulla giustizia. A sostenerla con convinzione sono l’ex ministro Claudio Martelli, la presidente della Camera penale regionale ligure Fabiana Cilio e la senatrice Francesca Scopelliti, che indicano nella riforma un passaggio necessario per garantire un processo realmente accusatorio e un giudice terzo.

Martelli – L’ex Guardasigilli rivendica una posizione maturata da decenni: “Credo di essere stato uno degli antesignani in Italia favorevoli alla separazione delle carriere, almeno dagli anni Ottanta, dalla vicenda di Enzo Tortora e dal successivo referendum sulla giustizia giusta”. Secondo Martelli, l’introduzione del processo accusatorio rende inevitabile questo passaggio: “Se c’è una netta distinzione tra magistrato dell’accusa e giudice, l’uno parte e l’altro necessariamente neutrale, la conseguenza non può che essere la separazione delle carriere”. Nessun rischio, aggiunge, di subordinazione del pm all’esecutivo.

Sorteggio – Martelli si dice anche favorevole al sorteggio per alcuni organismi di autogoverno: “Quando un’elezione democratica è inquinata da troppi compromessi, è bene tagliare questo nodo di interessi con l’accetta”.

Cilio – Per la presidente della Camera penale ligure, la riforma rafforza l’intero sistema: “Ne uscirà rafforzato non solo il giudice, ma anche l’avvocatura, alla quale sarà riconosciuta una legittima posizione nel processo”. Cilio chiarisce che non basta la separazione delle funzioni: “Il tema è avere due identità diverse, quindi giudici e pm separati, quindi carriere separate”.

Indipendenza – Alle critiche su una possibile politicizzazione della giustizia, Cilio risponde secca: “Falso storico. Con la nuova riforma anche il pm sarà elevato a Costituzione, con un rafforzamento dell’indipendenza dell’organo inquirente”.

Scopelliti – La senatrice e presidente della Fondazione Enzo Tortora si dice “convintamente per il sì”, ricordando come il caso Tortora dimostri le distorsioni di un sistema senza reale separazione. “Non è la panacea di tutti i mali, ma è un inizio”, conclude.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.