Nei prossimi mesi la proposta progettuale su via Cantore. Inizio lavori nella seconda parte del 2026

Si è svolta a Palazzo Tursi, la commissione consiliare dedicata agli sviluppi, rispetto al quartiere di Sampierdarena, del progetto dei 4 Assi di Forza del Trasporto Pubblico Locale.

A inizio lavori gli assessori comunali alle Opere infrastrutturali e strategiche, alla Mobilità sostenibile/Trasporto pubblico e al Commercio hanno ribadito la necessità di rispettare la milestone imposta dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per la realizzazione, entro il mese di giugno, dei primi 25 km di infrastruttura per gli Assi Centro e Ponente, pena il definanziamento dell’opera.

Quindi il focus su via Cantore, rispetto alla quale gli uffici della Civica Amministrazione stanno lavorando, a seguito del doppio confronto con cittadini e associazioni di categoria, avvenuto in assemblea pubblica a novembre e nella commissione dedicata del Municipio II Centro Ovest a fine gennaio, ad una proposta progettuale capace di coniugare efficienza del servizio e tutela delle esigenze di attività commerciali e cittadini.

Il progetto per via Cantore prevede, nella versione attuale, la realizzazione di una corsia riservata per gli autobus al centro della carreggiata ed il mantenimento, a saldo zero, degli stalli per la sosta collocati lungo la strada, nel quadro di un intervento complessivo di rigenerazione urbana che punta anche alla creazione di isole di fermata capienti e accessibili alle persone con disabilità. La proposta progettuale sarà perfezionata nei prossimi mesi, in vista dell’inizio dei lavori previsto nella seconda metà del 2026.

"Come noto quello dei 4 Assi è un progetto che porta con sé, dal passato, tutta una serie di criticità, a partire dalle scadenze stringenti del PNRR che ci obbligano a correre, considerando tra l’altro che fino al giugno 2025 i lavori non erano neppure iniziati, per non rischiare di perdere gli ulteriori 110 milioni di euro di finanziamenti, indispensabili per acquistare i nuovi mezzi che circoleranno sulle nuove linee e che sgraveranno AMT dai pesantissimi oneri di manutenzione del parco bus attuale – dicono gli assessori alle Opere infrastrutturali e strategiche, alla Mobilità sostenibile/Trasporto pubblico e al Commercio – Se per via Buranello siamo riusciti, come Amministrazione, a far entrare nei lavori anche quelli delle nuove utenze di Enel che, stante la progettazione iniziale, avrebbero impattato in un secondo momento, e in maniera altrettanto grave, su cittadini e attività commerciali, nel caso di via Cantore puntiamo ad una riconfigurazione della viabilità, con la possibile delimitazione ai mezzi pesanti, capace di rappresentare il punto di caduta ideale tra le esigenze di tutti gli attori coinvolti, con l’obiettivo finale di dotare Sampierdarena e tutta la città di un sistema di trasporto rapido, efficiente ed ecologico".

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