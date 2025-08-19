Red Bull Cerro Abajo torna a Genova: spettacolo e adrenalina tra creuze e caruggi

Genova si prepara a trasformarsi in una pista mozzafiato: dal Monte Peralto a Largo della Zecca, torna il Red Bull Cerro Abajo, unica tappa europea del circuito di urban downhill. Tre giorni di sport e spettacolo, dal 22 al 24 agosto, con i migliori rider internazionali pronti a sfidarsi tra curve strette, gradini e passaggi nei caruggi.

Percorso – Oltre 2,2 chilometri di tracciato, 279 metri di dislivello, curve paraboliche, salti e ostacoli artificiali: il cuore di Genova diventa palcoscenico di una gara spettacolare, incastonata tra i suoi scorci più caratteristici.

Evento – L’appuntamento prende il via venerdì 22 agosto con l’apertura del Red Bull Village al Porto Antico e culmina domenica 24 con la gara, visibile gratuitamente lungo tutto il percorso e in diretta mondiale su Red Bull TV.

Accordo – "Accogliere nuovamente a Genova il Red Bull Cerro Abajo è motivo di orgoglio – ha dichiarato la sindaca Silvia Salis – Genova sarà l’unica tappa europea fino al 2027, un riconoscimento alla capacità della città di ospitare eventi sportivi internazionali".

Visibilità – Marco Bucci, presidente della Regione Liguria, ha sottolineato: "Sarà uno degli eventi di punta di Liguria 2025 Regione Europea dello Sport. Genova e la Liguria si confermano location ideali per grandi appuntamenti capaci di attrarre pubblico e turismo".

Impatto – Secondo Roberto Giugliano, marketing manager Red Bull Italia, l’edizione 2024 aveva superato i 35 mila spettatori: "La riconferma fino al 2027 darà a Genova visibilità internazionale e un ritorno positivo per il territorio".

