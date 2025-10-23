Recco, sabato la palestra a cielo aperto del Liguria Active Day: Telenord in diretta dalle 14

RECCO - Sabato 25 ottobre, dalle 14 alle 19, il Lungomare Bettolo di Recco si prepara a vivere una giornata all’insegna dello sport e del benessere con il Liguria Active Day. Un pomeriggio aperto a tutti, che porta in riva al mare l’energia dello sport outdoor e il piacere della condivisione.

Si parte alle 14 con il Fitsurf guidato da Dario Nuzzi, seguito alle 15 da una sessione di yoga con Caterina Patimo del progetto The Exit Strategy. Alle 16, spazio all’esperienza del campione olimpico Clemente Russo, che condurrà una lezione di functional training, mentre alle 17 sarà protagonista Alessia Maurelli, capitana plurimedagliata della Nazionale di ginnastica ritmica, con un incontro dedicato alla flexibility.

Durante il pomeriggio, si potrà anche partecipare alle attività di Surf Training con Blackwave, a cura di Andrea Lamorte e Jacopo Costa. A chiudere la giornata, un talk sul benessere e l’allenamento, con la partecipazione di Russo e Maurelli.

Prenotazioni gratuite per gli allenamenti https://www.gazzetta.it/.../Liguria-Active-Day/index.shtml.

"Liguria Active Day è il riconoscimento della vocazione sportiva di Recco – dichiara il sindaco Carlo Gandolfo – sabato il Lungomare Bettolo diventerà una palestra a cielo aperto, dove tutti potranno vivere il piacere di uno stile di vita sano e attivo. Lo sport è parte della nostra identità. A cominciare dalla Pro Recco Waterpolo fino alle tante società sportive veri vivai di eccellenze. Continueremo a investire in strutture moderne per offrire opportunità ai giovani. Un particolare ringraziamento all’assessore Simona Ferro, alla Regione Liguria e alla Gazzetta Active per aver scelto Recco per questo prestigioso appuntamento".

Telenord seguirà l'evento con collegamenti in diretta a partire dalle ore 14 sia in TV (canale 11 del digitale terrestre della Liguria) che in streaming su telenord.it.









Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.