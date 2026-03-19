Recco, la telecamera di un'officina può fare chiarezza sulla dinamica della morte del ciclista

La pm Valentina Grosso ha disposto una perizia sulla dinamica dell'incidente mortale in cui ha perso la vita Marcello Venanti, il ciclista genovese di 48 anni, finito contro un camion mentre percorreva in discesa la strada provinciale 333 nel territorio comunale di Recco il 3 marzo.

L'incarico è stato affidato all'ingegnere di Alessandria Riccardo Carrà.

Anche i famigliari di Venanti, oltre al camionista indagato (difeso dall'avvocato Andrea Costa), hanno nominato i propri consulenti tecnici che insieme al perito hanno già effettuato un primo sopralluogo e visionato i mezzi.

Per agevolare la ricostruzione dell'incidente, avvenuto in località Ponte di Vexina, in un tratto stretto e impervio, c'è anche la telecamera di un'autofficina, posizionata in fondo alla curva che ha ripreso con estrema chiarezza l'impatto. In base ai primi rilievi della polizia locale di Recco il camion procedeva in salita a 30 km/h, mentre Venanti - impegnato nella discesa, andava molto più veloce e potrebbe aver stretto troppo la curva.

L'impatto è avvenuto sulla parte laterale anteriore del mezzo pesante. Ma sarà appunto la consulenza tecnica ad accertare l'esatta dinamica del sinistro.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.