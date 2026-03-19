Recco, la telecamera di un'officina può fare chiarezza sulla dinamica della morte del ciclista
di Redazione
La pm Valentina Grosso ha disposto una perizia sulla dinamica dell'incidente mortale in cui ha perso la vita Marcello Venanti, il ciclista genovese di 48 anni, finito contro un camion mentre percorreva in discesa la strada provinciale 333 nel territorio comunale di Recco il 3 marzo.
L'incarico è stato affidato all'ingegnere di Alessandria Riccardo Carrà.
Anche i famigliari di Venanti, oltre al camionista indagato (difeso dall'avvocato Andrea Costa), hanno nominato i propri consulenti tecnici che insieme al perito hanno già effettuato un primo sopralluogo e visionato i mezzi.
L'impatto è avvenuto sulla parte laterale anteriore del mezzo pesante. Ma sarà appunto la consulenza tecnica ad accertare l'esatta dinamica del sinistro.
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