Genova, incidente sulla sopraelevata Aldo Moro: segnalato traffico in direzione ponente

Una mattinata di disagi sulle strade genovesi, a causa di un incidente verificatosi intorno alle 08:20 sulla sopraelevata Aldo Moro, in direzione ponente. Il sinistro ha coinvolto una donna di circa 50 anni, che è stata prontamente soccorsa sul posto.





Sul luogo è intervenuta un'ambulanza della Croce D'Oro di Sampierdarena con codice giallo per prestare le prime cure alla donna coinvolta. Le cause dell'incidente sono ancora in fase di accertamento da parte della polizia locale, che ha raggiunto rapidamente il luogo per effettuare i rilievi del caso e gestire la viabilità.





Nel frattempo, il traffico ha subito forti rallentamenti, con code che si sono estese lungo tutta la sopraelevata. Il congestionamento del traffico ha creato notevoli disagi per gli automobilisti diretti verso il ponente cittadino.





Le forze dell'ordine stanno lavorando per riportare la situazione alla normalità, mentre i dettagli sull'incidente sono in fase di aggiornamento.





Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.