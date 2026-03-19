Genova, Blitz antidroga: arrestati tre spacciatori, sequestrati più di 2 kg di cocaina e 45mila euro

La Polizia di Stato di Genova ha arrestato un 34enne albanese e un 63enne italiano con l'accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio in concorso. In una successiva operazione, è stato arrestato anche un 18enne tunisino per lo stesso reato.

Le indagini condotte dalla Squadra Mobile di Genova, durate circa un mese, hanno rivelato l'esistenza di una rete di distribuzione di stupefacenti nel ponente genovese. Durante i servizi di sorveglianza, gli agenti hanno notato il 34enne arrivare sul lungomare di Pegli con uno scooter, dirigersi a un condominio, e poi tornare con un sacco che ha nascosto nel bauletto. Il giorno successivo, è stato visto tornare nell'abitazione e, al momento dell'uscita, è stato fermato. Durante il controllo, è stato trovato in possesso di 2530 euro e due mazzi di chiavi.

Subito dopo, è stata effettuata una perquisizione nell'appartamento, dove il 63enne ha aperto la porta e negato di conoscere il fermato. Con l'ausilio dei cani antidroga Leone e Iago, gli agenti hanno trovato circa 1 kg di hashish e 20 grammi di cocaina nascosti sotto il battiscopa della cucina. In un successivo controllo dell'abitazione del 34enne, sono stati rinvenuti 42.000 euro in contante e un rilevatore di segnali digitali. Inoltre, sono stati ispezionati diversi veicoli parcheggiati in zona Marassi, trovando circa 1,5 kg di cocaina e materiale da confezionamento nascosti nei veicoli. Una delle chiavi in suo possesso ha aperto la porta di un secondo appartamento, dove sono stati trovati due bilancini di precisione. Tutto il materiale è stato sequestrato, e i due arrestati sono stati portati presso la Casa Circondariale di Marassi.

Nel pomeriggio dello stesso giorno, gli investigatori hanno arrestato un 18enne tunisino, senza dimora e irregolare, per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio. Il giovane è stato osservato mentre si recava a Voghera per ritirare droga destinata al mercato genovese. Fermato al casello di Genova Bolzaneto, è stato trovato con 40 grammi di cocaina e 100 grammi di cannabis. Anche lui è stato portato presso la Casa Circondariale di Marassi e difeso dall'Avvocato Scopinaro, in attesa di convalida.

Restano valide la presunzione di innocenza e la tutela dei diritti degli indagati fino alla sentenza definitiva.

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