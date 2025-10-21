Recco, il sindaco Gandolfo: "Liguria Active Day, ringrazio la Regione e aspetto tutti sabato"

"Saranno presenti circa trenta società sportive e si potranno praticare molte discipline, ringrazio Regione Liguria per questa opportunità e aspetto tutti sabato prossimo, 25ottobre, a partire dalle 14 sul lungomare Bettolo".

Così il sindaco di Recco, Carlo Gandolfo, in collegamento al Derby del Lunedì per promuovere l'iniziativa del Liguria Active Day promosso da Regione Liguria per portare lo sport in piazza.

Sabato Telenord sarà in diretta dalle 14 per seguire l'evento con collegamenti.





