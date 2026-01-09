Recco: il nuovo capo dei vigili Monica Rebizzo dichiara guerra all'accattonaggio

Recco inaugura una nuova fase di presidio urbano con la nomina di Monica Rebizzo a comandante della polizia locale. Tra le priorità della nuova guida dei vigili dell'amministrazione del sindaco Carlo Gandolfo c’è la lotta all’accattonaggio, fenomeno che, secondo Rebizzo, incide sulla sicurezza e sulla vivibilità della città.





«Il nostro obiettivo – spiega la comandante – è garantire ordine e rispetto delle regole in tutte le aree urbane, tutelando al tempo stesso chi si trova in difficoltà, ma senza permettere forme di accattonaggio molesto o organizzato». Le azioni previste prevedono controlli mirati, interventi di sensibilizzazione e collaborazioni con i servizi sociali per offrire supporto alle persone più fragili.





La nuova strategia segna un cambio di passo nella gestione del decoro urbano e punta a rafforzare la percezione di sicurezza tra cittadini e turisti. Rebizzo ha sottolineato come la collaborazione tra polizia locale, amministrazione comunale e associazioni del territorio sarà fondamentale per conciliare rispetto delle regole e sostegno a chi vive situazioni di disagio.

