Costa sospende le Crociere negli Emirati e in Medio Oriente e "ridisegna" l'inverno

Le Isole Canarie e Madeira continuano a essere tra le destinazioni invernali più apprezzate grazie al clima mite, ai paesaggi variegati e al ricco patrimonio culturale. Dopo l’ottimo riscontro ottenuto nella scorsa stagione invernale nell’area, Costa Crociere è lieta di annunciare un incremento della propria presenza nell’area per l’inverno 2026/27.

Durante la prossima stagione invernale, l’ammiraglia Costa Smeralda sarà posizionata alle Isole Canarie e proporrà un nuovo itinerario di 7 giorni tra Canarie e Madeira. Questo nuovo programma garantirà una maggiore capacità di accoglienza e un ulteriore miglioramento dell’esperienza. Con questo programma con l’ammiraglia Costa aumenterà significativamente la capacità di accoglienza offrendo al tempo stesso esperienza di viaggio ulteriormente arricchita.

Dopo il periodo di manutenzione programmata in bacino, Costa Pacifica (inizialmente prevista alle Canarie e Madeira) verrà invece posizionata nel Mediterraneo Occidentale, con crociere settimanali verso le principali destinazioni dell’area e con itinerari più lunghi attraverso destinazioni dell’Europa meridionale e il Nord Africa. Il programma di Costa Pacifica comprenderà anche itinerari più lunghi, attraverso una selezione di destinazioni particolarmente attrattive nel periodo invernale con tante nuove opportunità da scoprire.

Con questa decisione, Costa intende offrire fornire sin da subito chiarezza e certezza sulla pianificazione del prossimo inverno a tutti gli Ospiti e Travel partners. Poiché le prospettive in Medio Oriente restano incerte per la stagione invernale 2026/27, Costa non opererà itinerari nell’area per la prossima stagione, al fine di garantire che ogni vacanza con Costa sia sempre rilassante, piacevole e senza preoccupazioni. (Costa, inoltre, al momento non ha alcuna nave operativa in Medio Oriente.)

Analogamente le crociere di posizionamento di Costa Smeralda da e verso gli Emirati originariamente programmate non verranno effettuate. Gli ospiti prenotati sulle crociere di posizionamento da/per gli Emirati, così come coloro che avevano prenotazioni nell’area, potranno scegliere immediatamente un’altra crociera, ricevendo 200 € di credito bordo per cabina (100 € per persona). Gli ospiti prenotati sulle crociere invernali di Costa Pacifica alle Canarie saranno riprotetti alle medesime condizioni sugli itinerari alle Canarie di Costa Smeralda.

I nuovi itinerari di Costa Smeralda alle Canarie e di Costa Pacifica nel Mediterraneo Occidentale e Nord Africa saranno disponibili alla vendita su tutti i canali entro la fine di marzo.

Costa Crociere resta impegnata nel fornire soluzioni che rispondano alle esigenze dei propri ospiti, garantendo un’esperienza di viaggio serena e indimenticabile. Ringraziamo tutti gli ospiti e i partner commerciali per la collaborazione e la fiducia continua.

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