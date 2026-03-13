Costa Crociere sospende il Medio Oriente per l’inverno 2026/27: nuove rotte tra Canarie, Madeira e Nord Africa

A causa dello scoppio della guerra in Iran, Costa Crociere ha deciso di rivedere la propria programmazione per l’inverno 2026/2027, sospendendo gli itinerari in Medio Oriente e negli Emirati Arabi Uniti e concentrando l’offerta sulle Isole Canarie e su Madeira.

Tra le novità principali figura il debutto dell’ammiraglia Costa Smeralda alle Canarie. Cambiamenti anche per Costa Pacifica, che proporrà crociere di sette giorni alternate a itinerari più lunghi tra il Sud Europa e il Nord Africa.

La compagnia spiega in una nota che la decisione è stata presa per garantire la massima chiarezza nella pianificazione della stagione invernale per ospiti e partner commerciali. “Considerando l’incertezza che continua a caratterizzare il Medio Oriente in vista dell’inverno 2026/27, Costa non opererà itinerari nell’area, con l’obiettivo di assicurare vacanze sempre rilassanti, piacevoli e senza preoccupazioni”, sottolinea la società.

Attualmente Costa non ha navi operative nella regione. Di conseguenza, anche le crociere di posizionamento della Costa Smeralda da e verso gli Emirati Arabi Uniti, inizialmente previste, sono state cancellate.

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