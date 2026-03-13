La Spezia protagonista su Rai 1: Linea Verde Italia racconta il Golfo dei Poeti tra mare e design

La Spezia sarà protagonista del prossimo appuntamento di Linea Verde Italia, in onda sabato 14 marzo alle ore 12.30 su Rai Uno.

Il sindaco della città, Pierluigi Peracchini, sottolinea l’importanza di questa visibilità: “Essere protagonisti di una trasmissione così prestigiosa rappresenta per la nostra città un’opportunità unica di visibilità nazionale. La Spezia sta attirando sempre più attenzione da parte di stakeholder, investitori e media nazionali e internazionali grazie al percorso di crescita, sviluppo e valorizzazione del territorio portato avanti negli ultimi anni dall’Amministrazione. Questo lavoro contribuisce a rafforzare l’immagine della città come realtà dinamica, capace di coniugare qualità della vita, innovazione e valorizzazione delle proprie eccellenze”.

Nel corso della puntata, i conduttori guideranno il pubblico alla scoperta di una città profondamente legata al mare e protagonista della blue economy e della nautica internazionale, un percorso che ha portato La Spezia, nell’ottobre 2025, a essere riconosciuta Città Creativa UNESCO per il Design.

Il racconto televisivo metterà in luce esperienze significative del territorio: dall’attenzione per la sostenibilità ambientale alle tradizioni produttive legate al mare, come l’ostricoltura del Golfo, eccellenza locale che unisce qualità, tecniche artigianali e rispetto dell’ecosistema marino. Verranno inoltre presentate iniziative di agricoltura sociale.

La puntata offrirà un quadro completo della città e del suo territorio, evidenziando come La Spezia sappia valorizzare le proprie radici marinare e il patrimonio ambientale, integrandoli con innovazione e sostenibilità.

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