Genova, Amici della Lanterna presenta "Papà, andiamo alla Lanterna!”: un laboratorio speciale per la Festa del Papà
di Redazione
Un pomeriggio per scoprire la secolare storia della Lanterna in modo divertente e giocoso, ammirare la città dall’alto e festeggiare, con qualche giorno di anticipo, tutti i papà.
In occasione della Festa del Papà, domenica 15 marzo dalle ore 15.00, gli Amici della Lanterna organizzano un laboratorio gratuito per tutta la famiglia: “Papà, andiamo alla Lanterna!”.
Un pomeriggio dedicato a scoprire, in modo divertente e giocoso, la secolare storia della Lanterna, ammirare la città dall’alto e celebrare tutti i papà con qualche giorno di anticipo. Racconti illustrati e curiosità su Genova e il suo porto accompagneranno grandi e piccoli lungo il percorso museale, rendendo la visita coinvolgente e adatta a ogni età.
Al termine del percorso, i bambini riceveranno uno speciale biglietto da completare e regalare al proprio papà, come ricordo della giornata, accompagnato da una foto ai piedi della Lanterna.
Ritrovo: ore 15.00 presso l’ingresso del Museo della Lanterna. (L’area è interessata dai lavori per la realizzazione del tunnel sub-portuale: l’accesso è possibile solo tramite navetta dedicata, in partenza ogni 20 minuti circa da Piazzale San Benigno).
Prenotazione obbligatoria (posti limitati): inviare una mail a laboratori@lanternadigenova.it entro le ore 10 di sabato 14 marzo, indicando nome e cognome, numero di adulti e bambini e recapito telefonico.
L’attività è gratuita e inclusa nel biglietto d’ingresso.
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