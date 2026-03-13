Genova, Amici della Lanterna presenta "Papà, andiamo alla Lanterna!”: un laboratorio speciale per la Festa del Papà

In occasione della Festa del Papà, domenica 15 marzo dalle ore 15.00, gli Amici della Lanterna organizzano un laboratorio gratuito per tutta la famiglia: “Papà, andiamo alla Lanterna!”.

Un pomeriggio dedicato a scoprire, in modo divertente e giocoso, la secolare storia della Lanterna, ammirare la città dall’alto e celebrare tutti i papà con qualche giorno di anticipo. Racconti illustrati e curiosità su Genova e il suo porto accompagneranno grandi e piccoli lungo il percorso museale, rendendo la visita coinvolgente e adatta a ogni età.

Al termine del percorso, i bambini riceveranno uno speciale biglietto da completare e regalare al proprio papà, come ricordo della giornata, accompagnato da una foto ai piedi della Lanterna.

Ritrovo: ore 15.00 presso l’ingresso del Museo della Lanterna. (L’area è interessata dai lavori per la realizzazione del tunnel sub-portuale: l’accesso è possibile solo tramite navetta dedicata, in partenza ogni 20 minuti circa da Piazzale San Benigno).

Prenotazione obbligatoria (posti limitati): inviare una mail a laboratori@lanternadigenova.it entro le ore 10 di sabato 14 marzo, indicando nome e cognome, numero di adulti e bambini e recapito telefonico.

L’attività è gratuita e inclusa nel biglietto d’ingresso.

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