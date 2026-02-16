Recco, il 28 febbraio arriva Sallusti per la campagna referendaria

Un incontro pubblico per approfondire i contenuti della Riforma Costituzionale in vista del referendum del 22 e 23 marzo. È quello in programma sabato 28 febbraio alle ore 18 a Recco, presso la Sala Polivalente, promosso dal Comitato dei cittadini Liguria per il SÌ alla Riforma Costituzionale insieme ai circoli di Forza Italia di Recco e Camogli.

Al centro dell’appuntamento un confronto sui punti cardine della riforma, in un momento definito dagli organizzatori “decisivo” in vista della consultazione referendaria che chiamerà gli italiani alle urne tra poche settimane.

Ospite principale sarà Alessandro Sallusti, giornalista e portavoce nazionale del Comitato SÌ Riforma, che dialogherà con alcuni esponenti liguri e nazionali del partito azzurro. Interverranno Giovanni Beverini, avvocato, presidente del Comitato dei cittadini Liguria per il SÌ e segretario provinciale di Forza Italia; Giuseppe Pagliani, avvocato e responsabile del Dipartimento Agroalimentare dell’Emilia-Romagna di Forza Italia; Mario Mascia, avvocato e segretario di Forza Italia Genova.

Prevista anche la partecipazione dell’onorevole Roberto Bagnasco, componente della XII Commissione Affari Sociali della Camera dei Deputati, dove ricopre il ruolo di capogruppo per il suo partito.

A moderare il dibattito sarà il dottor Massimiliano Lussana, giornalista e direttore del periodico “La Puntina”.

L’obiettivo dell’iniziativa, spiegano gli organizzatori Carlo Bagnasco, Claudio Pompei, Leonardo Baldineti, Dario Capurro e Niccolò Fumagalli, è offrire ai cittadini del Golfo Paradiso l’opportunità di confrontarsi direttamente con relatori qualificati su un tema di rilevanza nazionale. “Portare sul territorio personalità di esperienza e competenza – sottolineano – significa riconoscere alla provincia l’importanza e la centralità che merita, favorendo un’informazione diretta e consapevole in vista del voto”.

