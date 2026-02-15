Rapallo, nuovi ingressi in consiglio, sindaco Ricci: "Pronti a dare slancio all'amministrazione, con grande presenza femminile"

Si è riunito nella serata di ieri il Consiglio comunale di Rapallo, chiamato a formalizzare la surroga di due nuovi consiglieri e a ridefinire la composizione delle commissioni consiliari. A entrare ufficialmente nell’assemblea sono Paola Daniela Tumiati e Lisa Canale, che hanno assunto il ruolo di consigliere comunali. Nel corso della stessa seduta si è proceduto anche all’assegnazione degli incarichi nelle commissioni: Tumiati farà parte della Prima Commissione consiliare, Canale è stata inserita nella Seconda, mentre Franco Parodi è stato eletto componente della Terza Commissione. Fabio Proietto, infine, entra nella Commissione Elettorale.





L’intervento del sindaco - Durante il Consiglio è intervenuta anche il sindaco Elisabetta Ricci. "Dopo giorni di silenzio ho ritenuto doveroso intervenire per ribadire il mio senso di responsabilità e l’impegno che porto avanti ogni giorno verso la nostra comunità. Ringrazio i tanti cittadini che mi hanno fatto sentire la loro vicinanza, ho scelto di non alimentare polemiche, ma di continuare a lavorare con determinazione, consapevole della complessità delle sfide che stiamo affrontando e dell’importanza di portare avanti pratiche strategiche per il futuro della città come l'approvazione del PUD. Con il nuovo vicesindaco, Antonella Aonzo, gli assessori e con tutti i consiglieri comunali di maggioranza vogliamo dare nuovo slancio all’azione amministrativa, nel segno della trasparenza, della concretezza e dell’interesse esclusivo di Rapallo e di tutti i suoi cittadini".



"Un'amministrazione ora con una grande rappresentanza femminile - conclude - come non era mai avvenuto nella storia del nostro Comune con la presenza di ben otto donne, compresa la sottoscritta all'interno del consiglio comunale. A tutte loro un particolare e rinnovato augurio di buon lavoro".

