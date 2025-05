Recco, entro l’anno via ai lavori per il nuovo ponte e la rotatoria verso il casello

Partiranno entro fine 2025 i lavori per la realizzazione del nuovo sistema viario a Recco che collegherà l’abitato con il casello autostradale. L’intervento, finanziato da Regione Liguria e Comune, prevede la costruzione di due nuovi ponti a campata unica e una rotatoria, per un valore complessivo di 3,7 milioni di euro.

Viabilità e sicurezza – L’opera, attesa da tempo, ha un doppio obiettivo: snellire l’accesso al casello autostradale e garantire la messa in sicurezza idraulica del torrente Recco, soggetto a frequenti esondazioni. “Un’infrastruttura fondamentale per tutta l’area – spiega l’assessore regionale Giampedrone – che risolverà criticità legate alla viabilità e alla sicurezza in una zona densamente abitata e turistica”.

Il progetto – Il piano prevede l’eliminazione dell’attuale impalcato e della passerella pedonale, con la realizzazione di un incrocio regolato da rotatoria tra via Pisa, via dei Fieschi e via Roma, oltre a nuovi marciapiedi protetti. Il progetto migliorerà l’accessibilità anche per i Comuni della Val Fontanabuona.

Criticità attuali – Secondo le analisi idrauliche, gli attuali ponti rappresentano un ostacolo al deflusso delle acque per la presenza di pile in alveo e per l’insufficiente franco idraulico. Il nuovo impianto eliminerà questi elementi critici.

Finanziamenti – Dei 3,7 milioni necessari, 2,2 arrivano dal Fondo strategico regionale. Il resto sarà coperto dal Comune, anche grazie a un privato che verserà 1,4 milioni, di cui 780mila “a titolo di liberalità”, nell’ambito di un’operazione urbanistica.

