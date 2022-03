Recco, auto in bilico in una scarpata. Che paura per gli occupanti

di Redazione

Il fatto è avvenuto in via Carbonara dove il conducente dell'auto ha perso il controllo finendo la sua corsa a ridosso di una scarpata.

Tanta paura ma alla fine un grande sospiro di sollievo per gli occupanti di una vettura rimasta in bilico in un burrone a Recco, in provincia di Genova.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno provveduto a mettere in sicurezza la vettura e quindi ad estrarre i due occupanti.