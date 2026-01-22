Recco, al via il piano asfaltature: cantieri in diverse zone della città

Prendono il via oggi in diverse zone di Recco gli interventi di asfaltatura previsti dal Comune per il potenziamento e la messa in sicurezza della rete stradale cittadina. Un programma di manutenzione capillare che mira a migliorare le condizioni del manto stradale, garantendo maggiore sicurezza e riducendo al minimo i disagi per residenti e automobilisti.





Il primo cantiere è stato aperto in via Privata Milite Ignoto, dove già dalla mattinata sono iniziati i lavori di completa riasfaltatura della carreggiata, inseriti nel piano di manutenzione ordinaria.





Nella stessa giornata, a partire dalle ore 20, è previsto l’avvio delle operazioni di fresatura e successiva asfaltatura della rotatoria “D”, situata all’incrocio tra via Roma, via Liceti, via Fiume e via Ippolito d’Aste. L’intervento in fascia serale è stato programmato per contenere le ripercussioni sulla viabilità e proseguirà fino al 24 gennaio.





Dal 26 gennaio è poi previsto l’avvio delle asfaltature in via Alpini d’Italia, nel tratto tra il bivio per il ristorante La Baita e la fine della strada lato monte, una zona che si rovina facilmente a causa della pendenza.





"Questi lavori fanno parte di un programma di manutenzione continua – spiegano il sindaco Carlo Gandolfo e l’assessore Sara Rastelli – con l’obiettivo di migliorare passo dopo passo la viabilità della città, tenendo conto delle priorità e delle segnalazioni dei cittadini".

