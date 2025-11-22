Rapallo, scontro in A12, auto si ribalta: traffico bloccato e diversi feriti, tra cui un bambino

Traffico bloccato dalle 15 sull' A12 corsia sud tra gli svincoli Rapallo e Chiavari per un grave incidente che ha visto coinvolte alcune auto, di cui una si è ribaltata. Tra i feriti una donna di 71 anni in codice rosso al San Martino, un bambino trasferito al Gaslini e una terza persona trasportata in ospedale a Lavagna. Sul posto ambulanze di Rapallo e Chiavari e la polizia autostradale per accertare la dinamica.

