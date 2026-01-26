Rapallo: riaperta in anticipo la strada comunale per Montallegro

È stata riaperta nel primo pomeriggio di oggi la strada comunale per Montallegro, chiusa nei giorni scorsi per un fronte franoso. Lo ha comunicato l’amministrazione comunale di Rapallo, spiegando che i lavori si sono conclusi in anticipo rispetto al cronoprogramma iniziale, che prevedeva il ripristino della viabilità non prima di mercoledì 28 gennaio.

Nonostante il maltempo che ha interessato la zona nelle ultime ore, le squadre operative hanno lavorato senza sosta, riuscendo a mettere in sicurezza sia il fronte della frana sia la sede stradale sottostante, all’altezza del civico 202, dove la strada era stata chiusa in via precauzionale lo scorso giovedì.

"La riapertura anticipata è il risultato di un coordinamento esemplare – ha dichiarato il sindaco di Rapallo, Elisabetta Ricci –. Abbiamo attivato tempestivamente il Centro operativo comunale per monitorare ogni fase dell’allerta e, grazie all’impegno delle maestranze, restituiamo oggi la piena fruibilità della strada ai residenti e ai cittadini. La sicurezza della comunità resta la nostra priorità".

Soddisfazione anche da parte dell’assessore ai Lavori pubblici, Lasinio, che ha sottolineato come l’intervento sia stato portato a termine "con rapidità e precisione, nonostante condizioni meteo sfavorevoli", garantendo il transito in condizioni di totale sicurezza.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.