Rapallo: muore giovane caduto dal ciclomotore, forse tradito da smottamento terreno
di R.C.
La zona è stata interessata da uno smottamento e questo avrebbe potuto provocare la caduta fatale
Un drammatico incidente si è verificato alle prime luci dellpalba a Rapallo, dove un ragazzo di diciannove anni ha perso la vita mentre percorreva sul suo ciclomotore via del Castellino, la strada che conduce verso le alture di San Quirico. La zona è stata interessata da uno smottamento e questo avrebbe potuto provocare la caduta fatale.
Un passante ha notato il giovane riverso a terra accanto al suo ciclomotore e ha immediatamente allertato i soccorsi. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Rapallo, la Croce Bianca e l’automedica. Ma nulla è stato possibile tranne accertare il decesso.
