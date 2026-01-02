Rapallo: investiti 315 mila euro per rafforzare la sicurezza urbana

Un sistema di sicurezza più moderno ed efficiente per tutto il territorio comunale. Il Comune di Rapallo ha avviato la gara d’appalto per la rimodulazione, l’efficientamento e l’implementazione dell’impianto di videosorveglianza cittadino, con un investimento complessivo di 315 mila euro.

Il progetto prevede il potenziamento delle telecamere già presenti, l’installazione di nuovi punti di ripresa e l’introduzione di sistemi di lettura targhe, strumenti fondamentali per il controllo dei varchi cittadini e il supporto alle Forze dell’Ordine. L’appalto sarà assegnato tramite procedura aperta telematica, a garanzia di trasparenza ed efficacia.

"La sicurezza dei nostri concittadini è una priorità assoluta – dichiara il sindaco Elisabetta Ricci –. Questo investimento rappresenta una scelta concreta per dotare Rapallo di tecnologie avanzate, orientate non solo al controllo, ma soprattutto alla prevenzione e alla tutela del decoro urbano".

Soddisfazione anche da parte del vicesindaco con delega alla Sicurezza e alla Polizia Locale, Giorgio Tasso, che sottolinea il valore della pianificazione tecnica alla base del progetto: "È il risultato di un lavoro iniziato da Franco Parodi e proseguito da Antonio Piazza, che ringrazio. L’intervento consentirà un vero salto di qualità tecnologico e una copertura più capillare del territorio, rispondendo alle esigenze dei cittadini e rafforzando gli strumenti a disposizione delle forze di polizia".

Il progetto esecutivo comprende inoltre la manutenzione e il ripristino dell’efficienza degli impianti esistenti, con particolare attenzione ai punti sensibili della città. La gestione dell’appalto avverrà tramite piattaforme di e-procurement, per un processo completamente digitalizzato. I lavori entreranno nel vivo nel corso del 2026, secondo il cronoprogramma definito dagli uffici comunali.

