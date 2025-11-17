Rapallo: incontro tra Comune-Regione per sicurezza e rilancio della funivia

Il futuro della funivia Rapallo-Montallegro, infrastruttura unica in Liguria, è stato un argomento centrale di un incontro tra il sindaco di Rapallo Elisabetta Ricci, il consigliere regionale Carlo Bagnasco e gli assessori comunali Filippo Lasinio ed Eugenio Brasey con il governatore Marco Bucci e l’assessore regionale ai Trasporti Marco Scajola.

L’incontro, svoltosi presso la Regione Liguria, è stato giudicato positivo e caratterizzato da un clima collaborativo, con l’obiettivo di individuare un percorso condiviso per reperire le risorse necessarie a garantire gli interventi di sicurezza e il rilancio dell’impianto, giunto alla revisione straordinaria prevista dalla scadenza quarantennale. La funivia rappresenta un punto strategico per il turismo religioso e culturale legato al Santuario di Montallegro.

“La Funivia è un patrimonio per Rapallo e per tutta la Liguria. Il lavoro di squadra tra Comune e Regione è fondamentale per garantirne il futuro e trovare soluzioni concrete per sostenere questa infrastruttura storica e identitaria, punto di riferimento per cittadini, visitatori e pellegrini”, ha sottolineato Bagnasco.

Il sindaco Ricci ha aggiunto: “È stato un incontro proficuo, che ci ha permesso di ribadire il valore della funivia per Rapallo, il suo comprensorio e tutta la Liguria. Ora serve un sostegno concreto per realizzare gli interventi necessari a garantirne piena funzionalità e fruibilità”.

