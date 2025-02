Rapallo: in arrivo nuove telecamere per spiagge, centro e lettura targhe. Confermato aumento estivo Polizia Locale

Si avvia alla conclusione a Rapallo il progetto Spiagge Sicure che, grazie a un finanziamento del Ministero dell’Interno di 33 mila euro, consentirà di avere la videosorveglianza sui tratti di costa frequentati dai bagnanti. Ma le novità non finiscono qui. Per l'implementazione della videosorveglianza sono stati stanziati altri 260 mila euro, di cui 84 mila finanziamenti ministeriali, per ulteriori importanti interventi.

Dettagli - Nel dettaglio: saranno sostituite alcune telecamere di vecchia generazione del centro e una nella zona di San Pietro di Novella; verranno installate 20 nuove postazioni di cui 10 a coprire la totalità di via Mameli e 10 specifiche per la lettura delle targhe; inoltre è prevista anche la modernizzazione del sistema infrastrutturale informatico attualmente in uso in città.

Ricci e Piazza - "Rapallo sarà una città sempre più controllata - spiegano il Sindaco Elisabetta Ricci e l'Assessore alla Sicurezza Antonio Piazza - Una videosorveglianza efficace ed efficiente è uno strumento fondamentale per un monitoraggio costante e una risposta rapida ed efficace a ogni situazione di rischio. Oltre a questo, come avevamo promesso in campagna elettorale, stiamo già lavorando all'implementazione durante il periodo estivo l’organico della Polizia Locale per avere una maggior presenza in città nelle ore serali".

