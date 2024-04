Rapallo, elezioni: Azione, Stefano Chiesa nuovo segretario cittadino

Stefano Chiesa (a destra nella foto) è il nuovo segretario cittadino di Azione a Rapallo.

Rapallese, 57 anni, Chiesa è coordinatore infermieristico nella sanità pubblica, già presidente del consorzio dei golfi Tigullio e Paradiso, già consigliere presso l'ente parco Portofino e consigliere presso la comunità del parco di Portofino, da molti anni consigliere presso l'ordine degli infermieri di Genova e Tigullio.

"Ringrazio Azione per la fiducia accordatami - dice Chiesa - e sto già lavorando, insieme ad un motivato ed entusiasta gruppo, per contribuire all'elezione del professor Capurro a Sindaco. Vogliamo una Rapallo che si occupi non solo del centro ma anche delle frazioni, che ascolti tutti i cittadini a prescindere dalle appartenenze. Abbiamo una visione oltre le mura e collaboreremo con tutto il comprensorio in particolare sui temi ambientali e infrastrutturali. Siamo un partito di centro e moderato, presenteremo candidati validi e preparati che hanno a cuore il bene comune. Il nostro programma si regge su azioni concrete e vicine ai bisogni delle persone e delle famiglie".

"Come Azione stiamo lavorando seriamente per radicare la nostra proposta politica sul territorio. Vogliamo ascoltare innanzitutto le persone e le peculiarità di un comprensorio ampio e variegato come quello genovese e del Tigullio - dichiara Giovanni Stagnaro segretario provinciale di Azione (a sinistra nella foto) - e la nomina di Stefano Chiesa quale segretario di Azione Rapallo va in questa direzione. Crediamo che Stefano, con la sua lunga e proficua esperienza sia lavorativa in un settore chiave per il Tigullio quale la Sanità, sia nella pubblica amministrazione e nelle associazioni possa rappresentare un valore aggiunto per la comunità di Rapallo".

"Tra meno di due mesi, conclude Stagnaro, si terranno le elezioni amministrative per il rinnovo del Sindaco e del consiglio comunale della Città. Il nostro gruppo ha deciso di appoggiare convintamente il professor Armando Ezio Capurro. Crediamo che attraverso la sua esperienza, la lungimiranza e le indubbie capacità Rapallo possa tornare ad essere un punto di riferimento per tutto il Tigullio. In concomitanza con le comunali si terranno le elezioni per il rinnovo del Parlamento Europeo. Per questo fondamentale appuntamento puntiamo con forza sulla nostra segretaria regionale Cristina Lodi (al centro nella foto). Cristina è la persona giusta per rappresentare le istanze dei liguri e del nostro Tigullio in Europa".