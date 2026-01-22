Rapallo: domenica la tradizionale fiera di San Sebastiano

Entrano nel vivo i preparativi per la Fiera di San Sebastiano, la tradizionale manifestazione che domenica trasformerà il centro di Rapallo in un grande mercato a cielo aperto con circa 350 banchi. Per garantire la massima sicurezza dei visitatori e il regolare svolgimento dell'evento, l’Amministrazione Comunale ha predisposto un piano integrato che include il divieto di vendita di bevande in vetro e alluminio e importanti modifiche alla viabilità cittadina.

Come stabilito da un’ordinanza sindacale, per l'intera giornata di domenica, dalle ore 07:00 alle ore 20:00, sarà in vigore il divieto assoluto di vendita da asporto, distribuzione e detenzione di bottiglie di vetro e lattine in alluminio in tutta l'area fieristica. La misura è volta a prevenire rischi per le persone legati alla dispersione di tali materiali. Per la sicurezza passiva, saranno inoltre posizionate barriere fisiche per impedire l'accesso all'area espositiva ai veicoli non autorizzati.

Per consentire l'allestimento dei banchi, la pulizia delle strade e la gestione dei flussi, la Polizia Municipale ha disposto ampie variazioni alla circolazione:

- Divieto di sosta con rimozione forzata e divieto di circolazione: dalle ore 23:00 di sabato 24 gennaio fino alle ore 06:00 di lunedì 26 gennaio, i divieti riguarderanno le seguenti aree principali: Viale Torino, Viale Vialli, Via Rosselli, Piazza IV Novembre (compresa zona taxi e carico/scarico), Rotonda Marconi, Via Diaz, Via Gramsci, Ponte Carristi d'Italia, Largo Moro, Via Trieste (tratto tra Via Rosselli e Via della Libertà), Via Roma (tratto tra Via Rosselli e Via della Libertà), Piazza Cile, Ponte Dall'Asta, Via Zignago, Piazzale Primi, Via Dante (tratti compresi tra Via Aurelia Ponente/Corso Colombo e Largo Moro).

- Ulteriori divieti di sosta: dalle ore 20:00 di sabato 24 gennaio scatterà il divieto di sosta con rimozione forzata anche in Via della Libertà (stalli civ. 65C-69) e in Località Ronco (area posteggi depuratore).

Sono previste deroghe esclusivamente per i mezzi di soccorso, i veicoli di servizio per la pulizia strade e i commercianti autorizzati per l'accesso ai propri stalli.

"Invitiamo la cittadinanza alla massima collaborazione, rispettando i divieti e le disposizioni per permettere il corretto allestimento della fiera in totale sicurezza," dichiara il Sindaco, Elisabetta Ricci "Questi provvedimenti sono essenziali per accogliere al meglio le migliaia di persone che ogni anno scelgono Rapallo per celebrare San Sebastiano".

