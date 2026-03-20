Rapallo affida a Hera Luce il nuovo servizio di illuminazione pubblica

Al via il nuovo servizio di gestione dell’illuminazione pubblica nel Comune di Rapallo per il quadriennio 2026-2029. Tra le principali novità, l’etichettatura dei punti luce, che renderà più semplice e immediata la segnalazione di eventuali guasti da parte dei cittadini.

Il servizio è stato affidato al raggruppamento di imprese formato da Hera Luce, Crocco Emanuele e Gestart Srl, con l’obiettivo di garantire maggiore efficienza, interventi più rapidi e un progressivo ammodernamento degli impianti. Sono già in corso le attività di censimento completo dei punti luce presenti sul territorio comunale, per creare una mappatura aggiornata e georeferenziata di ciascun impianto.

In attesa del completamento dell’etichettatura, per segnalare malfunzionamenti sarà necessario indicare con precisione via e numero civico. Le segnalazioni possono essere inviate tramite il numero verde gratuito 800 498 616, attivo anche per le urgenze, oppure tramite email al call center, utilizzando l’apposito format disponibile sul sito www.heraluce.it.

“Si tratta di un servizio fondamentale per la sicurezza e la qualità della vita dei cittadini – sottolinea il sindaco di Rapallo, Elisabetta Ricci –. Con il nuovo affidamento puntiamo a una gestione più efficiente e moderna della pubblica illuminazione, con tempi di intervento certi e strumenti innovativi per monitorare capillarmente tutto il territorio”.

“Abbiamo voluto un servizio strutturato e tecnologicamente avanzato, capace non solo di intervenire rapidamente in caso di guasto, ma anche di prevenire criticità – aggiunge l’assessore ai Lavori Pubblici, Filippo Lasinio –. Il censimento e la progressiva etichettatura dei punti luce rappresentano un passaggio importante verso una gestione più trasparente ed efficace, anche per i cittadini, che potranno segnalare con maggiore precisione eventuali disservizi”.

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