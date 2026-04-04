Rapallo, a Pasqua riapre la funivia per il santuario di Montallegro

A partire dalla mattina di Pasqua, alle ore 9, tornerà operativa la storica funivia che collega Rapallo al santuario della Madonna di Montallegro situato sulle alture. Dopo un periodo di fermo tecnico, l’impianto riapre al pubblico in seguito a un intervento di manutenzione straordinaria e al collaudo effettuato da tecnici specializzati di Ansfisa, che hanno verificato la sicurezza dell’intero sistema.

Costruita nel 1934, la funivia rappresenta un’infrastruttura storica e di grande valore per il territorio. La sua continuità nel tempo è resa possibile solo grazie a interventi costosi e complessi, tra cui la sostituzione di componenti realizzati su misura, spesso non reperibili sul mercato. L’impianto consente in pochi minuti di raggiungere i 600 metri di altitudine, dove sorge il suggestivo santuario della Madonna di Montallegro, meta molto apprezzata sia dai residenti sia dai visitatori.

Il servizio riprenderà con gli orari consueti: tutti i giorni, inclusi i festivi, dalle 9 alle 12:30 e dalle 14:30 alle 19. Parallelamente, nei mesi meno frequentati proseguiranno ulteriori interventi tecnici, finalizzati a garantire standard sempre più elevati in termini di sicurezza ed efficienza, anche alla luce delle normative diventate più rigorose dopo il tragico Incidente della funivia del Mottarone.

Grande soddisfazione è stata espressa dall’amministrazione comunale, che ha sottolineato il valore simbolico e turistico della riapertura. L’impianto è considerato uno degli elementi distintivi della città e un importante motore per l’economia locale, oltre che un’attrazione capace di offrire panorami unici sul territorio ligure.

Il ritorno in funzione della funivia è stato reso possibile grazie alla collaborazione tra enti pubblici, tecnici e la società di gestione, oltre al contributo determinante di Ansfisa, che ha completato le verifiche in tempi rapidi. L’obiettivo resta quello di preservare e valorizzare questa infrastruttura, rendendola sempre più moderna e sicura senza rinunciare alla sua identità storica.

Il Comune rinnova infine l’invito a cittadini e turisti a riscoprire questo collegamento unico, simbolo di tradizione, paesaggio e cultura del territorio.

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