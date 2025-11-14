Rànget, il libro di Gigi Cagni: "Cosa ho imparato dal calcio. Quella volta che Ruotolo e Nappi non volevano più giocare"
di Maurizio Michieli
"Ranget" è il titolo del libro di memorie autobiografico di Gigi Cagni, ex allenatore anche di Genoa e Sampdoria. L'opera, presentata in anteprima al Derby del Lunedì, ripercorre i suoi cinquant'anni nel calcio italiano, sia come giocatore che come allenatore, raccontando vittorie, delusioni, il suo rapporto con lo sport e i valori fondamentali che ha sempre sostenuto.
Nel corso della puntata, in onda su Telenord, Cagni ha raccontato numerosi aneddoti, compreso quando una volta Gennaro Ruotolo e Marco Nappi, colonne rossoblù, si tolsero gli scarpini perché non volevano più continuare a giocare.
Ecco uno stralcio del suo intervento, la puntata è integralmente disponibile on demand sul sito telenord.it nella sezione dedicata al Derby del Lunedì.
Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.
Altre notizie
Italfutsal, cuore e spettacolo a Campo Ligure: la Spagna passa 4-3, ma è festa azzurra
12/11/2025
di Redazione
Sport paralimpico, l'assessore Ferro incontra a Roma il presidente del CIP De Sanctis
11/11/2025
di Redazione
Ponti e Razzetti da applausi: Genova capitale del nuoto al 51° Trofeo Nico Sapio
10/11/2025
di Redazione