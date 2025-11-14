Rànget, il libro di Gigi Cagni: "Cosa ho imparato dal calcio. Quella volta che Ruotolo e Nappi non volevano più giocare"

"Ranget" è il titolo del libro di memorie autobiografico di Gigi Cagni, ex allenatore anche di Genoa e Sampdoria. L'opera, presentata in anteprima al Derby del Lunedì, ripercorre i suoi cinquant'anni nel calcio italiano, sia come giocatore che come allenatore, raccontando vittorie, delusioni, il suo rapporto con lo sport e i valori fondamentali che ha sempre sostenuto.

Nel corso della puntata, in onda su Telenord, Cagni ha raccontato numerosi aneddoti, compreso quando una volta Gennaro Ruotolo e Marco Nappi, colonne rossoblù, si tolsero gli scarpini perché non volevano più continuare a giocare.

Ecco uno stralcio del suo intervento, la puntata è integralmente disponibile on demand sul sito telenord.it nella sezione dedicata al Derby del Lunedì.

