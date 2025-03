RailFreightForward incontra il Commissario Ue trasporti. Al centro ruolo trasporto merci su ferro e sfide future

Cinque CEO della coalizione RailFreightForward (RFF) hanno avuto un incontro produttivo con il Commissario UE per i trasporti Apostolos Tzitzikostas per sottolineare il ruolo cruciale del trasporto merci su rotaia all’interno della catena logistica dei trasporti.

Durante l’incontro, RailFreightForward ha condiviso approfondimenti sulle realtà della gestione delle aziende di trasporto merci su rotaia odierne e ha discusso strategie per un futuro sostenibile e di successo. Sigrid Nikutta, Presidente RFF e CEO di DB Cargo, ha affermato: “Abbiamo bisogno e vogliamo una rinascita della ferrovia! E dobbiamo agire ora per ottenerla. Perché senza azioni, c’è una minaccia reale che il trasporto merci su rotaia non esisterà più”.

Il trasporto merci su rotaia si è dimostrato essenziale per l’economia europea, collegando domanda e offerta in numerosi settori industriali. In quanto modalità di trasporto più sostenibile, efficiente dal punto di vista energetico e con riduzione delle emissioni di CO2 , il trasporto merci su rotaia è considerato la soluzione a prova di futuro per il trasporto merci in Europa. Bernard Gustin, presidente di Lineas, ha sottolineato che “La ferrovia è la spina dorsale dell’industria e un motore chiave per il Clean Industrial Deal, in quanto collega l’entroterra dell’UE con i principali porti dell’UE. Con metà di tutti i treni merci che viaggiano a livello internazionale, l’Europa deve svolgere un ruolo più forte nel coordinamento dell’implementazione del sistema di sicurezza ERTMS e nel finanziamento delle unità di bordo delle locomotive”.

Il settore deve affrontare molteplici sfide, come la mancanza di capacità infrastrutturale transfrontaliera di alta qualità, un campo di gioco economico non uniforme e investimenti in soluzioni digitali. I clienti richiedono servizi di alta qualità, affidabili e convenienti, ed è responsabilità dell’intero settore soddisfare tali aspettative, con Frédéric Delorme, CEO di Rail Logistics Europe, che ha sottolineato al Commissario Tzitzikostas che “Per essere attraente rispetto al trasporto su strada e per gli investitori privati, il trasporto merci su rotaia ha davvero bisogno di una capacità buona e affidabile sulla rete ferroviaria, in particolare per il traffico internazionale. I lavori di trasporto merci, passeggeri e infrastruttura dovrebbero essere ottimizzati a livello europeo”.

Inoltre, Clemens Först, CEO di Rail Cargo Group ha osservato che, “Oltre alla capacità, la ferrovia ha bisogno di un campo di gioco economico pari a quello delle strade. In primo luogo, le linee guida sugli aiuti di Stato dovrebbero consentire una compensazione del 100% per le differenze di costo esterne e di utilizzo delle infrastrutture, nonché sovvenzioni dirette per gli investimenti in nuovo materiale rotabile. In secondo luogo, i grandi progetti di settore come ERTMS e DAC necessitano del cofinanziamento dell’UE. In terzo luogo, la direttiva sui pesi e le dimensioni deve considerare l’interoperabilità ferrovia-strada. La direttiva sui pesi e le dimensioni deve stabilire le condizioni per favorire il trasferimento modale attraverso una migliore interoperabilità ferrovia-strada invece di concentrarsi sul solo sviluppo della strada con mega-camion che sono ampiamente respinti dai cittadini dell’UE “.

