Raid vandalico al liceo Da Vinci: tra gli assalitori anche un 18enne
di Redazione
Resta da chiarire la matrice del gesto, se politica o meno, mentre gli investigatori continuano le verifiche per identificare tutti i partecipanti al raid
C'è anche un maggiorenne di 18 anni tra le persone coinvolte nel blitz avvenuto sabato notte al liceo Leonardo Da Vinci, dove gli studenti avevano occupato l’istituto. La Digos ha identificato i primi responsabili e trasmesso l’informativa alla Procura, che ha aperto un fascicolo per danneggiamento aggravato.
Al momento resta da chiarire la matrice del gesto, se politica o meno, mentre gli investigatori continuano le verifiche per identificare tutti i partecipanti al raid. I primi minori identificati sono stati segnalati alla Procura per i minorenni.
Gli inquirenti stanno inoltre valutando un possibile collegamento con altri assalti avvenuti nelle scorse settimane, tra cui il tentativo di occupazione del liceo Calvino di Sestri Ponente e dell’istituto Nautico. Nel primo caso, l’accesso dei ragazzi all’edificio è stato impedito grazie all’intervento di genitori e studenti universitari.
