Raggio (Federciclismo Liguria) a Telenord: "Sicurezza stradale, priorità delle istituzioni. Carlini, fulcro del rilancio della pista"

di Stefano Rissetto

Luca Raggio, presidente Federciclismo Liguria, ex ciclista professionista, analizza per Telenord i temi della sicurezza stradale ("Priorità delle istituzioni, il ciclista deve essere tutelato") e della pratica di base. In particolare, il Carlini potrebbe, opportunamente ristrutturato, essere "adibito alla pratica di base, per consentire l'avviamento al ciclismo dei bambini e dei ragazzi che le famiglie mandano mal volentieri in strada".

