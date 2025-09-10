Raggio (Federciclismo Liguria) a Telenord: "Sicurezza stradale, priorità delle istituzioni. Carlini, fulcro del rilancio della pista"
di Stefano Rissetto
Luca Raggio, presidente Federciclismo Liguria, ex ciclista professionista, analizza per Telenord i temi della sicurezza stradale ("Priorità delle istituzioni, il ciclista deve essere tutelato") e della pratica di base. In particolare, il Carlini potrebbe, opportunamente ristrutturato, essere "adibito alla pratica di base, per consentire l'avviamento al ciclismo dei bambini e dei ragazzi che le famiglie mandano mal volentieri in strada".
Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.
Altre notizie
Lascito solidale: il 18 settembre a Palazzo Tursi incontro nel segno della "Gigi Ghirotti"
10/09/2025
di Redazione
Rapallo, via al maxi restyling della funivia di Montallegro: investimento da 5 milioni
10/09/2025
di Carlotta Nicoletti