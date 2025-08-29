Raffiche oltre i 140 km/h, notte di paura in provincia della Spezia

Una tempesta di rara violenza ha attraversato ieri sera la provincia della Spezia, investendo in soli trenta minuti il capoluogo, il golfo, la riviera e spingendosi fino alla Lunigiana. Tra le 21 e le 21.30 la forza del vento ha superato in più punti i 100 chilometri orari, abbattendo alberi e motorini, interrompendo la circolazione stradale, causando allagamenti e lasciando al buio intere zone.

Danni e interventi – Decine le chiamate d’emergenza che hanno impegnato Vigili del Fuoco, squadre della Protezione Civile, tecnici comunali e volontari. Gli operatori sono intervenuti per liberare le strade da tronchi e detriti, ripristinare la viabilità e garantire la sicurezza della popolazione.

L’evento meteorologico – La dinamica che ha originato il fenomeno è stata particolarmente intensa: la linea temporalesca si è trasformata rapidamente in un sistema ad arco, correndo sul territorio spezzino e generando raffiche improvvise di eccezionale potenza.

I valori registrati – Il vento ha toccato punte di 111,6 km/h alla Spezia, 111,2 km/h a Riomaggiore, 102,2 km/h a Porto Venere e 100,4 km/h a Lerici. Come spesso accade, il primato è andato ai Casoni di Suvero, con un picco massimo di 144,7 km/h, confermando l’area come una delle più esposte della provincia.

