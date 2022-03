Raffaella Paita annuncia: "Quarantadue milioni alla Liguria per la manutenzione delle strade"

di Redazione

Il presidente della Commissione Trasporti della Camera: "Approvati dal Governo e passati in conferenza Stato-Regioni i finanziamenti per le strade provinciali e regionali"

"All'interno dei complessivi 1,7 miliardi di euro stanziati dal Governo e passati in conferenza Stato-Regioni per finanziare gli interventi destinati alla

manutenzione di strade provinciali e regionali, 42,5 milioni sono stati stanziati a favore della Liguria". Lo dice Raffaella Paita, deputata di Italia Viva, a proposito dello schema di decreto sulle infrastrutture approvato oggi.

"Le risorse, erogate nei prossimi 7 anni, saranno cosi' ripartite: 7.493 milioni per la provincia di Imperia, 9.012 per quella di Savona, 19.259 per Genova, 6.652 a La Spezia. I fondi consentiranno di apportare gli interventi di manutenzione di cui le strade della Liguria hanno bisogno, aumentando la sicurezza

per chi le utilizza", conclude.