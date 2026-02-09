Radura della Memoria: al via le verifiche sul verde. Si punta a terminare l'opera entro l'estate
di Claudio Baffico
Prende il via, presso la Radura della Memoria di via Fillak, una nuova fase di interventi dedicata alla verifica dello stato di salute delle piante, a distanza di cinque anni dalla loro messa a dimora in vaso. L’operazione rientra in un percorso di monitoraggio e cura del patrimonio verde, finalizzato a valutare le condizioni degli alberi e a garantirne la corretta conservazione nel tempo.
Nel corso delle indagini, le piante verranno temporaneamente spostate dalla loro collocazione attuale per consentire le necessarie verifiche, che saranno comunque effettuate in loco. Gli esemplari che non risulteranno in condizioni idonee verranno sostituiti. L’intervento avrà una durata complessiva stimata in circa un mese.
I lavori si concentreranno principalmente nella zona centrale dell’area, in corrispondenza dell’anello degli alberi. L’area destinata ai bambini resterà regolarmente fruibile e non sarà recintata, poiché le operazioni interesseranno esclusivamente la porzione occupata dagli alberi, senza interferire con gli spazi gioco.
L’intervento, che sarà eseguito interamente da Aster, rappresenta una fase propedeutica al progetto definitivo di riqualificazione, che prevede la realizzazione della Radura della Memoria, caratterizzata da una struttura in legno più duratura rispetto all’allestimento attuale.
Al termine delle verifiche, saranno mantenuti 43 alberi, che verranno ricollocati all’interno di una grande fioriera ad anello posta sotto la futura pedana, elemento centrale del nuovo assetto dell’area.
Il completamento dell’opera è previsto entro l’inizio dell’estate, con l’obiettivo di restituire alla cittadinanza uno spazio rinnovato, più stabile e pensato per una fruizione duratura nel tempo.
