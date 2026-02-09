Genova, Giorno del Ricordo: tante iniziative in città, la sindaca Salis a Staglieno

La sindaca di Genova Silvia Salis parteciperà alle ore 12 alla cerimonia del Giorno del Ricordo in programma presso il Cippo della Rimembranza del Cimitero Monumentale di Staglieno, dedicata alla memoria delle vittime dell’esodo giuliano-dalmata. L’iniziativa è organizzata dal Comune di Genova in collaborazione con l’Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia e vedrà la presenza, tra gli altri, del presidente del Municipio IV Media Valbisagno Lorenzo Passadore e di Patrizia Gaspich per l’ANVGD.

La cerimonia si inserisce nel quadro delle commemorazioni del Giorno del Ricordo, solennità civile nazionale istituita nel 2004 e celebrata ogni anno il 10 febbraio per conservare la memoria della tragedia delle foibe e del drammatico esodo che, nel secondo dopoguerra, colpì le popolazioni italiane dell’Istria, di Fiume e della Dalmazia. La data richiama il Trattato di pace di Parigi del 1947, che sancì il passaggio di ampie porzioni della Venezia Giulia alla Jugoslavia, segnando una svolta storica dolorosa per migliaia di famiglie.

Tra il 1943 e il 1947, migliaia di italiani furono uccisi, infoibati o deportati nei campi jugoslavi dalle truppe di Tito, in un contesto di violenze e persecuzioni di natura politica e nazionale. A queste stragi si affiancò l’esodo forzato di una popolazione intera: tra 250.000 e 350.000 persone furono costrette ad abbandonare le proprie case, le terre d’origine e i beni, dando vita a uno dei più grandi movimenti di profughi della storia italiana del Novecento.

Con la cerimonia di Staglieno, Genova rinnova il proprio impegno nel custodire e trasmettere la memoria di questa tragedia, riaffermando il valore del ricordo come strumento di consapevolezza storica e di responsabilità civile, soprattutto nei confronti delle giovani generazioni.

