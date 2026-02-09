Dinegro, fondi spostati e proteste: la Lega chiede risposte sul futuro della piazza e del waterfront di San Teodoro

È in corso una forte discussione a Dinegro, anche con i commercianti del mercato, sul destino dei fondi destinati alla riqualificazione dell’area. Oggi, ai microfoni di Telenord, una rappresentanza della Lega in Municipio Centro Ovest di Genova , Andrea Ferrari, Davide Rossi e Serena Russo, ha denunciato lo spostamento delle risorse inizialmente previste per piazza Dinegro e il waterfront di via Buozzi.

Secondo quanto riferito, circa 4,5 milioni di euro, annunciati per l’avvio dei lavori di riqualificazione a partire da Dinegro, sarebbero stati dirottati verso la Darsena. Una scelta che i consiglieri non contestano nel merito, ma che ritengono incoerente rispetto agli impegni presi dall’amministrazione, che prevedevano l’avvio degli interventi proprio da questa piazza, snodo strategico e porta di accesso al quartiere.

La Lega ha presentato un’interpellanza in Municipio per chiarire il destino dei fondi e i tempi dei lavori, ma il documento è stato bocciato dalla maggioranza, lasciando, secondo i consiglieri, cittadini e commercianti senza risposte. Le critiche riguardano anche il degrado dell’area: dal mercato coperto ormai ridotto al minimo, alla carenza di parcheggi, fino alle condizioni dei giardini e dell’uscita della metropolitana, ritenute un pessimo biglietto da visita per il quartiere.

"Non accettiamo che fondi destinati al nostro municipio vengano sistematicamente spostati altrove", ha dichiarato Serena Russo, sottolineando come questi interventi avrebbero potuto contrastare anche la desertificazione commerciale di via Venezia e rilanciare l’intera zona.

Al momento, i finanziamenti risultano sospesi e la richiesta è una sola: risposte chiare e il ripristino delle risorse per restituire dignità e centralità a Dinegro e al waterfront di San Teodoro.

