Teatro Carlo Felice, Salis ai giovani: "Essere cittadini che hanno a cuore il bene degli altri significa scegliere ogni giorno da che parte stare"
di Redazione
Con queste parole la sindaca di Genova, Silvia Salis, si è rivolta a una platea di studenti al Teatro Carlo Felice, in occasione dell’incontro “Sicurezza e legalità” organizzato dal Movimento delle Agende Rosse-Liguria gruppo Falcone Borsellino.
"Legalità e sicurezza significano libertà di vivere la propria vita", ha aggiunto la sindaca. "Siate voi i primi a difendere la legalità ogni giorno e pretendete dalle istituzioni un futuro degno delle vostre aspettative. Fate domande, interessatevi, supportate o contestate, ma sempre informati: cercate la verità e non accontentatevi delle apparenze".
La sindaca ha poi ringraziato gli studenti e i docenti presenti, sottolineando l’importanza di esperienze formative come questa per costruire il futuro.
