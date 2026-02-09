Teatro Carlo Felice, Salis ai giovani: "Essere cittadini che hanno a cuore il bene degli altri significa scegliere ogni giorno da che parte stare"

"Spesso vi si dice che siete il nostro futuro, ma in realtà siete il nostro presente. Vi auguro il miglior futuro possibile, chiedendovi fin da ora di cercare legalità e sicurezza nella vita quotidiana e nei rapporti con gli altri. La mafia nasce dall’illegalità, ma anche dal silenzio e dall’indifferenza: voltarsi dall’altra parte significa alimentare l’illegalità. Essere cittadini attenti al bene comune significa scegliere ogni giorno da che parte stare".

Con queste parole la sindaca di Genova, Silvia Salis, si è rivolta a una platea di studenti al Teatro Carlo Felice, in occasione dell’incontro “Sicurezza e legalità” organizzato dal Movimento delle Agende Rosse-Liguria gruppo Falcone Borsellino. "Legalità e sicurezza significano libertà di vivere la propria vita", ha aggiunto la sindaca. "Siate voi i primi a difendere la legalità ogni giorno e pretendete dalle istituzioni un futuro degno delle vostre aspettative. Fate domande, interessatevi, supportate o contestate, ma sempre informati: cercate la verità e non accontentatevi delle apparenze". La sindaca ha poi ringraziato gli studenti e i docenti presenti, sottolineando l’importanza di esperienze formative come questa per costruire il futuro.

