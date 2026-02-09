Genova, torna Asilo di Sera: serate educative per bambini e sostegno alle famiglie

Dopo il successo della fase sperimentale di Asilo di Sera nel 2025, che aveva avuto il sostegno del Comune di Genova, della Compagnia di San Paolo e del Patto per la Sussidiarietà della Maddalena, Teatro di Strada nuova annuncia che il 14 febbraio Asilo di sera riprenderà l'attività.

Sempre promosso da Stradanuova Teatro Centrale questa volta con il sostegno di A.Se.F. Srl onoranze funebri del Comune di Genova, in collaborazione con la Cooperativa Sociale Tagesmutter-Arcobaleno, Asilo di Sera è un servizio che offre ai genitori la possibilità di vivere una serata speciale mentre i bambini si divertono in un ambiente sicuro e accogliente.

Asilo di Sera è un progetto di welfare sociale innovativo che risponde ai bisogni delle famiglie contemporanee, favorendo la conciliazione tra vita familiare, sociale e culturale. Offrendo un servizio educativo serale sicuro e qualificato, permette ai genitori di vivere una serata fuori casa in serenità, mentre i bambini partecipano ad attività ludiche e relazionali in un ambiente accogliente e protetto. Il progetto si fonda su un modello di welfare di comunità, e contribuisce alla vitalità del Centro Storico di Genova, generando un indotto positivo per le attività culturali, ricreative e di ristorazione. Asilo di Sera si configura così come un investimento sociale che mette al centro le persone, le relazioni e la qualità del tempo, promuovendo una città più inclusiva e vivibile.

