Genova, controlli al muraglione ok: via Sapri riapre al traffico

Riapre al traffico via Sapri, dopo alcuni giorni di chiusura disposti in via precauzionale a seguito delle crepe individuate nel muraglione della chiesa di Santa Caterina da Genova, in via Napoli. Le verifiche tecniche svolte nelle ultime ore hanno infatti accertato la stabilità della struttura, permettendo di revocare lo stop alla circolazione e di ripristinare la viabilità in condizioni di sicurezza.

A darne comunicazione è la Parrocchia di Santa Caterina da Genova, che in una nota spiega come gli interventi di consolidamento strutturale realizzati circa quindici anni fa abbiano già risolto il problema statico del muraglione. Un elemento determinante per superare le iniziali preoccupazioni e consentire la riapertura di un collegamento molto utilizzato, snodo importante tra via Napoli e la zona dell’ex Gavoglio.

“La sicurezza delle persone viene prima di tutto”, ribadisce la Parrocchia, sottolineando di aver adempiuto a tutti gli impegni e alle procedure di propria competenza. Fin dall’inizio, spiegano, la priorità è stata la tutela dell’incolumità pubblica, motivo per cui era stata condivisa la decisione di chiudere temporaneamente la strada.

Permangono tuttavia alcune transenne lungo un tratto del muro che risulta di competenza comunale. Per quella porzione saranno le autorità competenti, in coordinamento con la Protezione Civile, a effettuare ulteriori controlli e a valutare eventuali interventi necessari.

Nel comunicato non mancano i ringraziamenti rivolti ai tecnici e alle istituzioni intervenute per la collaborazione dimostrata, così come ai residenti, che hanno sopportato i disagi legati alla chiusura. La Parrocchia afferma di comprendere le preoccupazioni emerse e conferma la volontà di assumersi con serietà e responsabilità ogni passaggio necessario.

Nonostante la riapertura, sono già in programma nuovi lavori di risistemazione del muro e di riempimento delle crepe, interventi che verranno avviati quanto prima per garantire nel tempo stabilità, decoro e maggiore serenità ai cittadini. Tutto questo, viene precisato, in un contesto economico definito fragile, che richiederà attenzione e impegno nella gestione delle risorse disponibili.

