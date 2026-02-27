Porti di Savona e Vado, gara di appalto da 15 milioni per il servizio di manovre ferroviarie

Parte una nuova gara per gestire il servizio di manovre ferroviarie nei porti di Savona e Vado Ligure, dopo che la precedente procedura, indetta lo scorso dicembre e conclusa a gennaio, era andata deserta. L’obiettivo è garantire continuità ed efficienza a un’attività strategica per il traffico merci e per l’intero sistema logistico del territorio.

L’Autorità di sistema portuale del Mar Ligure Occidentale ha annunciato la pubblicazione del nuovo bando di gara, sottolineando l’importanza dell’affidamento per assicurare operatività e competitività agli scali coinvolti. Il servizio di manovra ferroviaria rappresenta infatti un tassello fondamentale per l’integrazione tra porto e rete ferroviaria nazionale, favorendo il trasferimento delle merci dalla nave al treno e viceversa.

L’importo base complessivo dell’appalto ammonta a quasi 15 milioni di euro, mentre la durata della concessione è fissata in 60 mesi, pari a cinque anni. È inoltre prevista la possibilità di un rinnovo per ulteriori 24 mesi, opzione che consentirebbe di estendere l’affidamento fino a un totale di sette anni, assicurando stabilità operativa nel medio periodo.

“I termini per presentare le offerte scadranno a mezzogiorno del 2 aprile”, precisa la nota dell’Autorità portuale. Le imprese interessate avranno quindi alcune settimane di tempo per predisporre la documentazione necessaria e formulare le proprie proposte tecniche ed economiche.

Il valore globale stimato della concessione, comprensivo dell’eventuale rinnovo biennale, supera i 22 milioni e mezzo di euro. Una cifra significativa che conferma la rilevanza del servizio all’interno dell’organizzazione portuale e il suo impatto sull’intera filiera logistica.

La nuova procedura punta ad attrarre operatori qualificati in grado di garantire elevati standard di efficienza, sicurezza e puntualità nelle operazioni ferroviarie. Dopo l’esito negativo del precedente bando, l’Autorità auspica una maggiore partecipazione da parte del mercato, così da assicurare una gestione efficace e continuativa delle manovre ferroviarie nei porti di Savona e Vado Ligure, nodi centrali per i traffici commerciali del Mar Ligure Occidentale.

