Giorno del Ricordo, chiesto presidio presso il cippo dei giardini Cavagnaro

Un potenziamento della vigilanza e delle attività di pattuglia da parte delle forze dell'ordine davanti al monumento alle vittime delle Foibe, cippo che sorge a lato dei giardini Cavagnaro, a Staglieno. Questa la richiesta da parte dei partiti di minoranza del municipio IV Media Valbisagno in vista delle celebrazioni per il Giorno del Ricordo del 10 febbraio. Negli scorsi anni, infatti, il simbolo che ricorda la tragedia delle foibe venne più volte danneggiato e vandalizzato, proprio in prossimità delle celebrazioni, per poi essere ripulito a tempo di record dall'amministrazione locale.

Quest'anno il programma prevede la deposizione di una corona e l'intervento delle autorità alle ore 10, mentre un'ora più tardi, all'interno della palestra dell'istituto "Cantore" di corso De Stefanis saranno previste letture e racconti, di cui potranno godere gli studenti delle scuole del municipio, ma anche tutti i cittadini.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.