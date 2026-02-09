Cornigliano, sottostazione elettrica nel parcheggio di via Bertolotti: residenti e comitato denunciano rischi

È polemica a Cornigliano per la realizzazione di una sottostazione elettrica nel parcheggio di via Bertolotti, area che conta 54 posti auto e che nei giorni scorsi è finita al centro della cronaca per l’incendio di un’auto. Un episodio che ha riacceso le preoccupazioni dei residenti, soprattutto dopo le difficoltà incontrate dai vigili del fuoco, costretti a intervenire senza poter accedere con i mezzi.

A denunciare la situazione è il Comitato “Cornigliano per la città”. Il presidente Giampiero Mostabilini ricostruisce la vicenda: "Questo piazzale è stato inaugurato nel 2009 come prima restituzione ai cittadini per quanto subito dal quartiere. Oggi ce lo stanno togliendo senza spiegazioni". Secondo il comitato, i lavori sarebbero iniziati nel 2024 senza una comunicazione chiara, fino al taglio degli alberi e alla conferma della costruzione di una cabina ad alta tensione a pochi metri dalle abitazioni.

Le preoccupazioni principali riguardano la sicurezza. "Io abito a otto metri dalla sottostazione, spiega Pietro Terracciano, residente e la settimana scorsa è andata a fuoco un’auto. I pompieri non hanno spazio di manovra: cosa succederebbe in caso di un incendio vicino alla cabina?"

Dal comitato arriva anche la denuncia di una mancata informazione: "Siamo stati buggerati, non ci è stata detta la verità", affermano i residenti, sottolineando di aver proposto alternative progettuali per ridurre i rischi. "Non siamo contrari al miglioramento del servizio, ribadiscono, ma le opere devono essere fatte in luoghi idonei e senza mettere in pericolo la sicurezza dei cittadini".

La richiesta finale è chiara: "Se è stato fatto un errore, va corretto. Errare è umano, perseverare no", conclude Crocifissa Capizzi.

