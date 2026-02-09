Genova: Aeroitalia inaugura nuove rotte estive che collegano Liguria-Sardegna

Genova diventa sempre più connessa con la Sardegna grazie ad Aeroitalia, che dal 4 giugno inaugura la rotta Genova-Olbia e dal 5 giugno il collegamento per Alghero. Entrambe le tratte saranno operate con due frequenze settimanali.

L’annuncio è stato fatto oggi durante la presentazione della nuova base operativa della compagnia al “Cristoforo Colombo”, dove Aeroitalia ha basato due aeromobili e circa 20 dipendenti, consolidando anche il volo per Roma Fiumicino attivo dal 2 febbraio.

"Investire sul Cristoforo Colombo significa valorizzare Genova come porta d’accesso alla Liguria e al Nord-Ovest", ha dichiarato Gaetano Intrieri, amministratore delegato di Aeroitalia. "Siamo convinti che questa scelta creerà valore per il territorio, migliorando la mobilità e stimolando flussi turistici e commerciali".

Enrico Musso, presidente dell’Aeroporto di Genova, ha aggiunto che le nuove rotte verso la Sardegna "testimoniano la ritrovata attrattività dello scalo genovese nella geografia aeroportuale italiana, migliorando la connettività sia per i viaggi di lavoro sia per il turismo".

Il viceministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Edoardo Rixi, ha sottolineato come il potenziamento dei collegamenti rappresenti "un risultato concreto delle politiche di sviluppo infrastrutturale e di mobilità del Ministero, a supporto del sistema produttivo e del turismo".

Alla conferenza stampa hanno partecipato anche il presidente della Regione Liguria, Marco Bucci, e la Sindaca di Genova, Silvia Salis.

