Raddoppio Finale-Andora, Rixi: "Dialogo è la chiave per un’opera attesa da oltre 50 anni"

Un confronto serrato ma costruttivo al Ministero delle Infrastrutture per sbloccare un progetto atteso da oltre mezzo secolo: il raddoppio ferroviario tra Finale Ligure e Andora. Il viceministro Edoardo Rixi ha riunito amministratori locali, Regione, Ferrovie e categorie economiche per tracciare la rotta verso un’opera strategica per la mobilità ligure e nazionale.

Confronto – “Ascolto e dialogo sono i cardini di questo percorso”, ha spiegato Rixi al termine dell’incontro svoltosi al Parlamentino del Mit. “Un’opera così importante non può essere imposta dall’alto, ma deve nascere dalla volontà condivisa di costruire insieme il futuro della Liguria.”

Partecipazione – All’incontro hanno preso parte tredici sindaci del Savonese, il presidente della Regione Liguria, quello della Provincia di Savona, gli amministratori delegati di Rete Ferroviaria Italiana e Italferr, il commissario straordinario di governo, gli assessori regionali e i rappresentanti delle principali associazioni di categoria.

Obiettivi – Il raddoppio della linea tra Finale e Andora rappresenta un tassello decisivo per modernizzare la rete ferroviaria ligure, migliorare i collegamenti con l’estero e potenziare il trasporto merci e passeggeri. “Quest’intervento, atteso da oltre 50 anni, non è più rinviabile”, ha sottolineato Rixi, ricordando come il potenziamento infrastrutturale possa anche contribuire a ridurre l’impatto ambientale del trasporto su gomma.

Prospettiva – Il viceministro ha ribadito la necessità di procedere con una visione condivisa, in equilibrio tra esigenze locali e strategie nazionali. “Abbiamo la responsabilità di trasformare un sogno in realtà – ha concluso – e dare finalmente al nostro territorio la mobilità che merita.”

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.