Racconti dalla stalla: prenotano alcuni litri di latte, ma solo con la garanzia che le mucche siano felici

Nei giorni scorsi la notizia di una multa a un allevatore di Lorsica per il rumore troppo forte dei campanacci presenti sulle sue vacche. Ammenda da 67 euro da parte dei carabinieri forestali nonostante qualcuno in paese sostenga che la questione sia legata, anche, alla presenza delle mucche sulla strada principale. In ogni caso, tolleranza verso il mondo agricolo pari a zero.

Ora, dalla Vallescrivia giunge un altro racconto di un allevatore: "Abbiamo ricevuto un'ordinazione di latte per alcune decine di litri. Era un gruppo d'acquisto, ma la vendita era subordinata alla domanda sullo stato mentale delle nostre bestie. Volevano rassicurazioni che fossero felici. Cosa abbiamo risposto? Cerchiamo di trattarle nel mondo migliore da sempre, a prescindere dal livello di felicità. La tentazione era di rispondere altro".

Delle difficoltà dei produttori locali si parlerà, anche, mercoledì sera a Benvenuti in Liguria dalle 20.40 su Telenord con un percorso tra alcuni marchi d'eccellenza della regione.

