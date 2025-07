Raccolta rifiuti in Valbisagno, Paglialunga (Lega) accusa il centrosinistra: “Bocciato Ecopunto richiesto dai cittadini”

Scontro politico in Municipio Bassa Valbisagno sul tema della raccolta rifiuti. A denunciarlo è Sonia Paglialunga, capogruppo della Lega, che in una nota accusa la maggioranza di centrosinistra di aver respinto una proposta “concreta e condivisa dal territorio”, riguardante la realizzazione di un nuovo Ecopunto in via Canevari.

“Ho presentato una mozione – spiega Paglialunga – che chiedeva di proseguire un lavoro avviato dalla precedente Giunta, di cui ero Assessore, per affrontare le criticità legate alla presenza di numerosi e poco sicuri bidoni in piazza Artoria. Una richiesta che arriva da cittadini e commercianti e che avrebbe rappresentato un passo avanti nel miglioramento del servizio Amiu”.

La consigliera leghista sottolinea anche di aver proposto l’istituzione di una commissione consiliare per discutere in modo più ampio il tema della raccolta differenziata nel municipio, in linea con un documento presentato dalla stessa maggioranza. “Nonostante ciò – precisa – la mia mozione è stata bocciata con un atteggiamento che definisco strumentale e dannoso per il territorio”.

"Un'occasione persa" riassume Paglialunga, secondo la quale il no della maggioranza rappresenta un’occasione mancata per dare risposte concrete a una zona che da tempo attende soluzioni: “Si è scelto di dire no solo per ragioni politiche, ignorando le esigenze reali dei residenti. È un comportamento che non aiuta il dialogo e penalizza il quartiere”.

