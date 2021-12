Questa sera in esclusiva Enrico Preziosi ospite in studio a We Are Genoa

di Alessandro Bacci

Appuntamento alle 20.30, l'ormai ex presidente si confronterà in studio svelando tutti i retroscena della cessione

Il Genoa è passato ufficialmente nella mani di 777 Partners. Enrico Preziosi ha ceduto il club rossoblu dopo 18 anni di presidenza e per salutare i tifosi sarà presente a We Are Genoa nella puntata di questa sera, martedì 16 novembre. Nel salotto di Pinuccio Brenzini, l'ormai ex presidente potrà svelare tutti i retroscena della cessione e del futuro della società.

Proprio nella trasmissione di Telenord, ad agosto, Preziosi aveva annunciato la trattativa con gli americani che in poche settimane è andata finalmente in porto.

