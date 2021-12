Genoa, Shevchenko: "Buon test con la Primavera dopo di una settimana di lavoro positiva"

di Maria Grazia Barile

Martedì ripresa della preparazione in vista della gara casalinga con la Roma di domenica prossima alle 20.45

Si è conclusa questa mattina, con una amichevole in famiglia al Signorini di Pegli, la prima settimana di lavoro di Shevchenko al Genoa. Risultato finale 3-1 con rete iniziale di Melegoni, raddoppio di Gjini (schierato con la prima squadra per le assenze dei nazionali) e gol di Bianchi. Per la Primavera rossoblù a segno Boci, autore del momentaneo 1-1. Non sono scesi in campo Caicedo e Kallon.

Shevchenko ha provato un 3-5-2 con Masiello, Biraschi e Criscito in difesa, Ghiglione, Sturaro, Badelj, Melegoni e Portanova in mezzo, Pandev e Bianchi in avanti. In porta Semper per l'assenza di Sirigu rientrato in anticipo dalla Nazionale per una forma influenzale.

Soddisfatto delle prime indicazioni il neo tecnico: "È stato un buon test, al termine di una prima settimana di lavoro positiva". Domani giorno di riposo e martedì la ripresa degli allenamenti in vista del debutto casalingo di Sheva con la Roma domenica prossima al Ferraris alle 20.45.

