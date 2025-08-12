Questa notte il 'bacio' fra Giove e Venere nel cielo di Genova. E c'è ancora tempo per le stelle cadenti

Posti esauriti in poche ore all'Osservatorio Astronomico del Righi, a Genova, per un evento spettacolare in scena sopra le nostre teste. Nella notte tra martedì 12 e mercoledì 13 agosto infatti nel cielo farà la sua comparsa il cosiddetto 'bacio' fra i pianeti Giove e Venere, ovvero la congiunzione ravvicinata che li mostrerà prospetticamente molto vicini nel firmamento

"In realtà questi due pianeti sono molto distanti fra loro e dalla Terra - spiega a Telenord Walter Riva dell'Osservatorio Astronomico del Righi - "Venere a circa 140 milioni di km da noi, Giove addirittura 700 milioni. 'Il bacio' tra questi due pianeti è l'immagine colorita e romantica di un incontro fittizio ma che dalla nostra prospettiva sembra avvenire fra due corpi vicini.

Quando - "Lo spettacolo si potrà osservare a occhio nudo tra le 4 e le 5 e mezza del mattino di mercoledì 13 agosto. E' importante avere l'orizzonte a oriente abbastanza aperto per poterlo vedere bene" - spiega Riva

Un evento che segue la Notte di San Lorenzo, tipica per la pioggia di stelle cadenti tra il 10 e il 14 agosto. Ma per chi si fosse perso l'appuntamento, non c'è da temere: "ll nostro pianeta è entrato in un'enorme nuvola di polvere di cometa a fine luglio, ne uscirà a fine agosto e quindi nelle giornate dal 10 al 14 agosto entriamo nel vivo dell'evento stelle cadenti. Fino al 24-25 agosto se ne potrà osservare qualcuna, anzi in quelle sere sarà più probabile perchè non avremo più il disturbo della luna che nel frattempo sarà passata in fase nuova"

E subito dopo agosto, un altro evento astronomico 'in programma' nei cieli della Liguria: "Domenica 7 settembre si verificherà un'eclissi totale di luna, che sorgerà già in eclissi in Liguria e sarà già di un bel colore rosso."

